Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хартли: Беку намного лучше, но «Авангард» не строит планов относительно него

Хартли: Беку намного лучше, но «Авангард» не строит планов относительно него
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после игры с «Салаватом Юлаевым» (2:3 2ОТ) рассказал о состоянии травмированного форварда Тейлора Бека.

«У тренера всегда тяжёлый выбор по определению состава. Всё из-за того, что у нас коллектив — это сплочённая команда. Все ребята трудятся и стараются. Нет таких, кому бы не хватало характера или силы воли. Определять состав всегда нелегко.

Не знаю пока, что с Беком. После пресс-конференции пойду к медперсоналу, чтобы узнать его состояние. Я знаю, что ему уже намного лучше. Разговаривал с ним перед матчем. Но пока никаких планов относительно него мы не строим», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Шестой матч серии состоится в Уфе 8 апреля.

Попробуйте затащить «Салават» в отпуск! Такой серии нужен седьмой матч
89 минут настоящего пиршества. Этот хоккей можно смотреть вечность.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент