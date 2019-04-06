Хартли: Беку намного лучше, но «Авангард» не строит планов относительно него

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после игры с «Салаватом Юлаевым» (2:3 2ОТ) рассказал о состоянии травмированного форварда Тейлора Бека.



«У тренера всегда тяжёлый выбор по определению состава. Всё из-за того, что у нас коллектив — это сплочённая команда. Все ребята трудятся и стараются. Нет таких, кому бы не хватало характера или силы воли. Определять состав всегда нелегко.



Не знаю пока, что с Беком. После пресс-конференции пойду к медперсоналу, чтобы узнать его состояние. Я знаю, что ему уже намного лучше. Разговаривал с ним перед матчем. Но пока никаких планов относительно него мы не строим», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Шестой матч серии состоится в Уфе 8 апреля.