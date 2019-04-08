Тэллон: «Флорида» назначила одного из самых успешных тренеров в истории хоккея

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал назначение Джоэля Кенневилля на должность главного тренера.

«Джоэль — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, он станет трансформирующим лидером для „Флориды“. Мы воспользовались возможностью назначить одного из самых успешных тренеров в истории хоккея. Я безумно счастлив, что Джоэль согласился взять на себя миссию по руководству нашей молодой и перспективной командой. Я уже работал с ним ранее и видел, как его страсть к игре могут повлиять на всю организацию. Кенневилль ускорит наше превращение в клуб, который будет постоянно претендовать на выход в плей-офф и стремиться к нашей главной задаче — Кубку Стэнли», — цитирует Тэллона официальный сайт клуба.

60-летний Кенневилль руководил «Чикаго Блэкхоукс» с 2008 года и выиграл с «индейцами» три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ.