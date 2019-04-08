Стал известен состав молодёжной сборной России на Турнир четырёх наций

11-13 апреля молодёжная сборная России U20 примет участие в Турнире четырёх наций. Это стартовое соревнование сезона для команды 2000 года рождения.



В подмосковном УТЦ «Новогорск» подготовку к турниру проходят хоккеисты:



Вратари: Амир Мифтахов («Ирбис»), Дмитрий Николаев («СКА-Варяги»), Глеб Носов («Дизель»), Ярослав Озолин («Реактор»).



Защитники: Вадим Антипин («Стальные лисы»), Егор Аланов («Векше Лейкерс»), Глеб Бабинцев («Стальные Лисы»), Кирилл Голощапов («Красная Армия»), Григорий Грязнов, Никита Зоркин (оба — «СКА-Варяги»), Богдан Жиляков («Динамо» СПб), Даниил Журавлёв («Барс»), Андрей Прибыльский («Динамо» М), Игорь Усманов («Лада»).



Нападающие: Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Павел Дорофеев, Никита Рожков, Юрий Платонов (все — «Стальные лисы»), Лев Комиссаров, Максим Соркин (оба «Красная Армия»), Семён Кизимов («Лада»), Владислав Михайлов, Илья Круглов (оба — «Динамо» М), Данил Савунов («Дизель»), Егор Степанов («Белые медведи»), Дмитрий Силантьев («Атланты»), Владислав Федоров («Алмаз»), Захар Шабловский («Спартак»), Илья Шкибтан (ЦСК ВВС).