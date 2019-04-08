Сергеев в шестой игре финала Востока отыграл 46 минут, Франсон — 49

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел поражение от хоккейного клуба «Авангард» в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась со счётом 0:1 ОТ. Подопечные Боба Хартли выиграли финал Востока со счётом 4-2 и вышли в финал Кубка Гагарина, где встретятся с победителем пары московского ЦСКА и петербургского СКА.



Больше всех времени на площадке провёл защитник «Авангарда» Коди Франсон — 49 минут и одна секунда. Самое крупное игровое время в «Салавате» — у защитника Артёма Сергеева (46 минут 31 секунда).



Все три периода основного времени прошли без заброшенных шайб, несмотря на 57 бросков в створ на двоих от «Салавата» и «Авангарда». Без голов прошли и два овертайма, решающий бросок был нанесён только на 110-й минуте, автором гола стал защитник Алексей Бондарев.



«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, забив победный гол на 110-й минуте