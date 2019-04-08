Е. Медведев: порадовали болельщиков, первый за семь лет финал для Омска

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев подвёл итоги шестой игры с «Салаватом Юлаевым» (1:0 ОТ, 4-2 в серии).



«Здорово, что выиграли. Мы не заслуживали поражения при таком желании и игре. Столько моментов, кто-то должен был забить. От всей команды поздравляю Лёху Бондарева, он красавчик. По игре было видно, что у нас достаточно сил и мы хорошо восстановились. Знаю, как мы подготовлены.



Кто-то заколдовал Метсолу? Наверное, присутствовал элемент удачи, иначе не могу это назвать. Шайба летит и не заходит в ворота. Нам повезло больше. Значит, хотели больше.



После гола почувствовал радость и некоторое облегчение. Первый финал за семь лет для Омска. Мы порадовали болельщиков, хочется их поблагодарить», — сказал Медведев журналистам.