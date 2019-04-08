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Федерация хоккея Латвии поздравила Хартли с выходом в финал Кубка Гагарина

Федерация хоккея Латвии поздравила Хартли с выходом в финал Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Авангард» переиграл уфимский «Салават Юлаев» в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции, встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0. Таким образом, подопечные Боба Хартли выиграли серию со счётом 4-2 и вышли в финал Кубка Гагарина.

Североамериканского специалиста поздравила с победой над «Салаватом» Федерация хоккея Латвии, пожелавшая Хартли успеха в финале Кубка Гагарина. Напомним, Хартли совмещает работу в «Авангарде» и сборной Латвии.

Ранее «ястребы» прошли казанский «Ак Барс» (4-0 в серии) и астанинский «Барыс» (4-1 в серии). Хартли проводит свой первый сезон в Континентальной хоккейной лиге, ранее он работал в чемпионате Швейцарии и НХЛ, где выигрывал Кубок Стэнли.

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