Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов вошёл в тренерский штаб сборной Южной Кореи, информирует The Korea Times. 55-летний специалист помогает главному тренеру команды Джиму Пэку в подготовке к чемпионату мира в первом дивизионе, который стартует в Нур-Султане в конце апреля.

«Сейчас мой план — отправиться на чемпионат мира и выйти в высший дивизион на следующий год. О будущем я не думаю», — отметил Немчинов.

Турнир пройдет с 29 апреля по 5 мая 2019 года. В группе А первого дивизиона примут участие сборные Беларуси, Южной Кореи, Казахстана, Венгрии, Словении и Литвы. По итогам турнира в группе А команды, занявшие первое и второе места, получат право играть в топ-дивизионе чемпионата мира 2020 года, а команда, которая займёт последнее место, отправится в группу B первого дивизиона чемпионата мира 2020 года.

Тренер Южной Кореи и несколько игроков не сдержали слёз после поражения на ОИ