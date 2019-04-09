Тренер «Амура» Торгаев: появление «Салавата Юлаева» в полуфинале — сюрприз

Тренер «Амура» Павел Торгаев поделился мнением о проходящем розыгрыше Кубка Гагарина. Первым финалистом плей-офф стал «Авангард», переигравший в финале Востока «Салават Юлаев» (4-2).

«ЦСКА и СКА в четвёрке лучших все ждали. Как, наверное, и „Авангард“, потенциал которого просматривался. А вот появление в полуфинале „Салавата Юлаева“ — сюрприз. В команде, несмотря на критику, поверили в молодого российского тренера, дали ему карт-бланш — и результат пришёл.

Цулыгин просто не мешал легионерам? Это не так. В каждом матче у Уфы был виден тактический рисунок, команда играла по сопернику, у каждого звена имелся свой план и своя роль. Случайно так не бывает, «Салават» провёл хороший сезон", — цитирует Торгаева Russia-Hockey.