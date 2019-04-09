Герой Уфы. Кто такой Метсола — вратарь, влюбивший в себя КХЛ

Он проиграл, но отразил 69 бросков и был бесподобен. До КХЛ он трижды доходил до финала финской лиги, два раза – до седьмых матчей.

Юха Метсола – инопланетянин. Маленький вратарь, который выглядит, как мальчишка, а не как 30-летний примерный семьянин с двумя детьми, творил в этом плей-офф КХЛ настоящие чудеса. Он остановил «Магнитку», а затем «Автомобилист». Он сражался в финале Востока с «Авангардом», как настоящий финский лев.

Метсола отразил в плей-офф 654 броска, у ближайшего преследователя — 345 сейвов

Мы знали, что Метсола чудо как хорош, но вчера всё равно глаза лезли на лоб, когда он умудрялся вытаскивать абсолютно безнадёжные шайбы. За всю карьеру в «Лииге» и КХЛ он лишь раз показал процент отражённых бросков меньше 92, и это был его дебютный взрослый сезон.



В 2015 году Метсолу заметили в «Амуре», где он провёл три года и в сезоне-2017/18 помог хабаровчанам впервые за шесть лет выйти в плей-офф. Сделав себе имя в КХЛ, Юха отправился туда, где больше шансов выиграть Кубок Гагарина – в Уфу.

В столице Башкортостана уже несколько лет не было такого вратаря, с тех пор как в НХЛ уехал Андрей Василевский. Сохатский, Сведберг и Скривенс только добавляли болельщикам седых волос, играя рискованно и необдуманно. С такими голкиперами каши не сваришь и кубок не выиграешь. Метсола – совершенно иной типаж. Он не чудит, не проваливается, обладает отменной реакцией и здорово читает игру. Для «Салавата» он даже больше, чем полкоманды.



В Уфе Метсола сразу стал творить невероятное – уже в октябре он выдал сумасшедший матч и установил рекорд КХЛ по количеству сейвов в одном матче регулярки. Юлаевцы обыграли «Авангард» 3:2, бросив по воротам 11 раз. Метсола же совершил 62 спасения за 60 минут. Лига признала его вратарём месяца.

«Авангард» проиграл, уничтожив Уфу по броскам – 64-11. Как такое возможно? Юхе Метсоле можно ставить памятник.

Мало кто верил, что «Салават» способен на подвиги в этом плей-офф, слишком нестабильно играла команда. Но в кубковых битвах она преобразилась, а Метсола по-прежнему был непробиваемой стеной. В пятом матче серии с «Авангардом» он подарил своей команде надежду. «Мы готовы встать перед ним на колени», — признался нападающий Эдуард Гиматов. Ещё бы, 89 минут игры и 57 парированных бросков. Не будь их, не было бы у «Салавата» шестого матча.

Метсола играл как бессмертный. Но в финале всё равно «Авангард»! Пробить невероятного уфимского голкипера смог защитник, не забивавший два с половиной года!

Думается, вчера Метсола влюбил в себя всех хоккейных болельщиков, которые наблюдали за игрой. Не восхищаться им было просто невозможно. Он перемещался быстрее света и отразил 69 бросков – новый личный рекорд. Если бы «Салават» вышел в финал, наверное, не было бы вопросов, кто станет самым ценным игроком плей-офф. Но проигравшему в полуфинале такую награду точно не дают.

Герой «Таппары»

Чемпионские титулы ускользали от Метсолы не раз. У него есть четыре серебряных медали финской лиги, и если в ХПК в сезоне-2009/10 он был молод и не играл главной роли, то в «Таппаре» стал первым номером и три раза подряд выводил свою команду в финал. Три финала и три серебра. Два поражения в седьмых матчах.



В 2014 году «Таппара» даже вела 3-1 в финале, но не смогла выдержать напора «Кярпята». Последний матч тоже завершился в овертайме, тоже со счётом 0:1. В следующем сезоне команда, наученная горьким опытом седьмых матчей, героически вытащила полуфинал с 1-3. В той же серии был матч, который тоже закончился на 110-й минуте, Метсола тогда сделал 57 сейвов, но проиграл (но это был второй матч серии, когда всё было впереди).



И вновь финал, и вновь 1-3. Три из первых четырёх матчей уходят в овертаймы. «Таппара» выиграла следующие два, Метсола отразил 203 броска в серии, но в овертайме седьмого матча не справился с выходом один в ноль Себастьяна Ахо. «Знаете, у меня нет слов… Осталось только опустошение. Очень расстроен, потому что до конца верил в команду», — говорил Юха.

В том «Кярпяте» играл не только Ахо, который сейчас стал главной звездой «Каролины», но и Йоонас Кемппайнен. Тогда нападающий и Метсола были по разные стороны баррикад, а сейчас вместе переживают обидное поражение.



В 2015-м Метсола заслуженно был признан лучшим вратарём финской лиги, но мечтает он, конечно, о другом. Такое чувство, что кто-то сверху затрудняет его путь и раз за разом уводит от вожделенного титула. Какая ирония, но «Таппара» после его ухода стала чемпионом два раза подряд. Хочется верить, что и Метсола однажды выиграет свой главный матч.