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Метсола — обладатель самой длинной сухой серии в нынешнем плей-офф

Метсола — обладатель самой длинной сухой серии в нынешнем плей-офф
Хоккей / КХЛ

Официальный «твиттер» KHL Media Team опубликовал статистику по самым длинным сухим сериям голкиперов в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Юха Метсола («Салават Юлаев») — 161, 40 (личный рекорд в КХЛ)
Якуб Коварж («Автомобилист») — 125,44
Илья Коновалов («Локомотив») — 110,48
Игорь Бобков («Авангард») — 109,18 (серия продолжается).

Хоккейный клуб «Авангард» под руководством Боба Хартли стал первым финалистом нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. На пути в финал «Авангард» оказался сильнее казанского «Ак Барса» (4-0), астанинского «Барыса» (4-1) и уфимского «Салавата Юлаева» (4-2). Финалист от Западной конференции ещё не определён, в противостоянии московского ЦСКА и петербургского СКА счёт равный (3-3).

Метсола отразил в плей-офф 654 броска, у ближайшего преследователя — 345 сейвов
Герой Уфы. Кто такой Метсола — вратарь, влюбивший в себя КХЛ
Он проиграл, но отразил 69 бросков и был бесподобен. До КХЛ он трижды доходил до финала финской лиги, два раза – до седьмых матчей.
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