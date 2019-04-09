Метсола — обладатель самой длинной сухой серии в нынешнем плей-офф

Официальный «твиттер» KHL Media Team опубликовал статистику по самым длинным сухим сериям голкиперов в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.



Юха Метсола («Салават Юлаев») — 161, 40 (личный рекорд в КХЛ)

Якуб Коварж («Автомобилист») — 125,44

Илья Коновалов («Локомотив») — 110,48

Игорь Бобков («Авангард») — 109,18 (серия продолжается).



Хоккейный клуб «Авангард» под руководством Боба Хартли стал первым финалистом нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. На пути в финал «Авангард» оказался сильнее казанского «Ак Барса» (4-0), астанинского «Барыса» (4-1) и уфимского «Салавата Юлаева» (4-2). Финалист от Западной конференции ещё не определён, в противостоянии московского ЦСКА и петербургского СКА счёт равный (3-3).

Метсола отразил в плей-офф 654 броска, у ближайшего преследователя — 345 сейвов