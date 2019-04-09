Томаш Татар сыграет за сборную Словакии на чемпионате мира—2019

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Томаш Татар сыграет за сборную Словакии на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа.



28-летний Татар принял участие в 80 матчах прошедшего регулярного чемпионата НХЛ и записал на свой счёт 58 (25+33) баллов при показателе полезности "+21" и 34 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 16 с половиной минут за матч.



Сборная Словакии на чемпионате мира—2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Канадой, Данией, Францией и Великобританией.



В активе сборной Словакии победа на ЧМ-2002.



Календарь матчей группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года

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