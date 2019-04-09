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Томаш Татар сыграет за сборную Словакии на чемпионате мира—2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Томаш Татар сыграет за сборную Словакии на чемпионате мира—2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Томаш Татар сыграет за сборную Словакии на чемпионате мира по хоккею 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа.

28-летний Татар принял участие в 80 матчах прошедшего регулярного чемпионата НХЛ и записал на свой счёт 58 (25+33) баллов при показателе полезности "+21" и 34 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 16 с половиной минут за матч.

Сборная Словакии на чемпионате мира—2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Канадой, Данией, Францией и Великобританией.

В активе сборной Словакии победа на ЧМ-2002.

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