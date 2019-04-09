Экс-тренер «Спартака» Епанчинцев возглавил «Югру»

Новым главным тренером ханты-мансийской «Югры» стал известный специалист Вадим Епанчинцев, информирует официальный сайт команды.



Ранее Епанчинцев работал помощником главного тренера, а затем и главным тренером в «Атланте», помощником главного тренера в МХК «Спартак», помощником главного тренера и главным тренером в «Сарыарке» и с 2015 года помощником главного тренера и позже наставником команды в «Спартаке».



«Мне поступило хорошее предложение от Сергея Гусева. Я его знаю уже давно, как игрока и как генерального менеджера. Поговорив с ним я понял, что во многих вопросах мы сходимся во мнениях. Мы оба хотим, чтобы команда играла, и играла как можно лучше, чтобы показывать высокие результаты.«Югра» долгое время была в КХЛ, и эта атмосфера ещё здесь присутствует. Вместе мы сделаем все, чтобы добиваться успехов и вернуть болельщиков на трибуны. К тому же, каждый сезон — это новый вызов для любого тренера», — прокомментировал своё назначение Епанчинцев.

Что клубам КХЛ дала смена тренеров. 8 из 9 отставок сезона были оправданы Хуже с новым тренером заиграл только «Куньлунь».