ЦСКА — СКА: хозяева забили после сирены об окончании первого периода

Первый период седьмого матча финальной серии Западной конференции между московским ЦСКА и петербургским СКА завершился без заброшенных шайб. Команда хозяев сумела поразить ворота Игоря Шестёркина, но это было сделано уже после сирены на перерыв.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Соперники вышли на лёд в следующих составах:
ЦСКА
Сорокин (Юханссон)
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев
СКА
Шестёркин (Хелльберг)
Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов
Белов — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников
Зубарев — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов
Земчёнок, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук