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ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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ЦСКА — СКА: хозяева забили после сирены об окончании первого периода

ЦСКА — СКА: хозяева забили после сирены об окончании первого периода
Хоккей / КХЛ

Первый период седьмого матча финальной серии Западной конференции между московским ЦСКА и петербургским СКА завершился без заброшенных шайб. Команда хозяев сумела поразить ворота Игоря Шестёркина, но это было сделано уже после сирены на перерыв.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Соперники вышли на лёд в следующих составах:

ЦСКА

Сорокин (Юханссон)
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев

СКА

Шестёркин (Хелльберг)
Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов
Белов — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников
Зубарев — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов
Земчёнок, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук

СКА отыграл одну шайбу в седьмом матче серии с ЦСКА! LIVE
В проигравшем клубе может очень многое измениться уже в ближайшее время.
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