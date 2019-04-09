ЦСКА — СКА: хозяева забили после сирены об окончании первого периода

Первый период седьмого матча финальной серии Западной конференции между московским ЦСКА и петербургским СКА завершился без заброшенных шайб. Команда хозяев сумела поразить ворота Игоря Шестёркина, но это было сделано уже после сирены на перерыв.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Соперники вышли на лёд в следующих составах:



ЦСКА



Сорокин (Юханссон)

Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт

Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов

Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев

СКА



Шестёркин (Хелльберг)

Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Барабанов

Белов — Херсли, Тихонов — Дацюк — Плотников

Зубарев — Зуб, Якупов — Бывальцев — Карпов

Земчёнок, Каблуков — Мальцев — Кетов, Жук