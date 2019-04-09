Статистика решающего матча серии ЦСКА — СКА

Московский ЦСКА на домашней площадке оказался сильнее петербургского СКА в седьмом матче финальной серии плей-офф Западной конференции, встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, подопечные Игоря Никитина выиграли серию со счётом 4-3 и вышли в финал Кубка Гагарина, где их ждёт встреча с «Авангардом».



Статистика встречи ЦСКА — СКА



броски: 57 — 44

броски в створ: 24 — 18

голы: 3 — 1

вбрасывания: 25 — 23

блокированные броски: 14 — 17

силовые приемы: 11 — 13

время в атаке: 10,56 — 09,28

штраф: 2 — 6



Первый период прошёл без заброшенных шайб. С 26-й по 28-й минуту московский коллектив сумел забить дважды усилиями нападающих Линдена Вея и Антона Слепышева. Вскоре СКА сократил разрыв благодаря великолепной шайбе форварда Сергея Плотникова в падении. На последних секундах встречи гол в пустые ворота от Михаила Григоренко поставил точку.

ЦСКА выбил СКА в седьмом матче и вышел в финал Кубка Гагарина