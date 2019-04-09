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ЦСКА выбил СКА в седьмом матче и вышел в финал Кубка Гагарина

ЦСКА выбил СКА в седьмом матче и вышел в финал Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на домашней площадке оказался сильнее петербургского СКА в седьмом матче финальной серии плей-офф Западной конференции, встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, подопечные Игоря Никитина выиграли серию со счётом 4-3 и вышли в финал Кубка Гагарина, где их ждёт встреча с «Авангардом».

Первый период прошёл без заброшенных шайб. С 26-й по 28-й минуту московский коллектив сумел забить дважды усилиями нападающих Линдена Вея и Антона Слепышева. Вскоре СКА сократил разрыв благодаря великолепной шайбе форварда Сергея Плотникова в падении. На последних секундах встречи гол в пустые ворота от Михаила Григоренко поставил точку.

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КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 7-й матч
09 апреля 2019, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 1
0:0, 2:1, 1:0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Вей (Слепышев, Григоренко) – 25:17 (5x4), 2:0 – Слепышев – 27:54 (5x5), 2:1 – Плотников (Зуб, Гусев) – 30:18 (5x5), 3:1 – Григоренко – 59:58 (en)

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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