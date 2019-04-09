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Слепышев: «Авангард» заслуженно в финале, отличный подбор мастеров

Слепышев: «Авангард» заслуженно в финале, отличный подбор мастеров
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев подвёл итоги седьмого матча серии со СКА (3:1, 4-3 в серии).

«В данный момент облегчение, что выиграли эту серию. Столько сил отдали, уже готовимся к следующему раунду.

Почему не получалось играть так же активно в гостевых матчах? Не знаю, говорим об этом и сами знаем, что это наша сильная сторона. Где-то кто-то выпадал, не всё складывалось, как мы хотели, из-за этого случались спады в игре, играли отрезками.

За „Авангардом“ следили, смотрели. Хорошая команда, отличный подбор мастеров, все на ходу, у всех идёт игра. Лично заметил, что командная тактика работает, игроки полностью доверяют. Хороший соперник, который заслуженно в финале», — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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