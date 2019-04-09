У Кубка Гагарина будет новый обладатель

Московский ЦСКА на домашней площадке оказался сильнее петербургского СКА в седьмом матче финальной серии плей-офф Западной конференции, встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, подопечные Игоря Никитина выиграли серию со счётом 4-3 и вышли в финал Восточной конференции, где их ждёт встреча с «Авангардом».



На счету ЦСКА и «Авангарда» нет Кубков Гагарина, высшее достижение обоих клубов — выход в финал. Таким образом, у главного трофея КХЛ будет новый обладатель.



Первый период седьмой игры ЦСКА — СКА прошёл без заброшенных шайб. С 26-й по 28-й минуту московский коллектив сумел забить дважды усилиями нападающих Линдена Вея и Антона Слепышева. Вскоре СКА сократил разрыв благодаря великолепной шайбе форварда Сергея Плотникова в падении. На последних секундах встречи гол в пустые ворота от Михаила Григоренко поставил точку.

ЦСКА выбил СКА в седьмом матче и вышел в финал Кубка Гагарина