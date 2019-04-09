Никитин: думаю, ЦСКА заслуженно победил в серии со СКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выигранной серии с петербургским СКА (4-3).



«Тяжёлая серия, семь игр. Думаю, что мы заслуженно победили. Ребята выложились по полной программе. Готовимся к финалу. Настрой на „Авангард“? Мы только выдохнули от серии со СКА. Серьёзный соперник, серьёзный состав, амбициозный тренерский штаб. С полной ответственностью начнём готовиться. Достойные соперники для финала.



С каким настроем выйдет разыгравшийся Сергей Шумаков? Мне главное, как наша команда будет настроена.



В прошлом году было много потрачено сил на серию со СКА. Выложились, на финал нас не хватило. Это был большой опыт для нас. Сейчас посмотрим, сможем ли мы сделать выводы.



Перестановки в звеньях? Что касается Капризова, то я в своё время разговаривал с Виктором Васильевичем (Тихоновым. — Прим. «Чемпионата»), и он рассказывал про молодого Фёдорова, Могильного. С молодых игроков иногда нужно снимать давление. Кирилл — не исключение. Каким бы он ни был талантливым, он молодой человек. Кто постарше, должен был брать на себя роль лидеров. Что будет дальше — посмотрим», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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