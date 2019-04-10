Нападающие СКА Каблуков, Кетов и Кузьменко не набрали ни одного очка в плей-офф

В Континентальной хоккейной лиге определился состав финалистов Кубка Гагарина. В финале Восточной конференции омский «Авангард» переиграл уфимский «Салават Юлаев» (4-2), на Западе в «армейском» дерби ЦСКА взял верх над СКА (4-3).

Нападающие СКА Илья Каблуков, Евгений Кетов и Андрей Кузьменко завершили розыгрыш Кубка Гагарина без набранных очков. Это единственные форварды из числа участников финалов конференций, сыгравшие в минимум 50% игр команды и не набравшие баллов.

Кетов и Кузьменко провели по девять игр в плей-офф (показатель полезности «-2»), Каблуков же выдал серию из 18 матчей без очков (показатель полезности «-4»).

В первом раунде подопечные Ильи Воробьёва прошли «Спартак» (4-2), а во втором были сильнее «Локомотива» (4-1).