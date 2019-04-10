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Брызгалов — о серии Ничушкина: шикарное достижение! Это ж надо так умудриться

Брызгалов — о серии Ничушкина: шикарное достижение! Это ж надо так умудриться
Хоккей / НХЛ

Бывший голкипер Национальной хоккейной лиги Илья Брызгалов прокомментировал рекорд нападающего «Даллас Старз» Валерия Ничушкина, который первым в истории лиги провёл 50 матчей за сезон без заброшенных шайб и штрафных минут.

«Шикарное достижение! Это ж надо так умудриться! Он хоть бы по воротам иногда бросал. С другой стороны, тоже неплохо. От тебя даже ни разу шайба в ворота не отскочила, надо постараться. Солидно.

Поспешили ему дать аванс. Не первый случай, кстати. Вспомните, как первые номера драфта проваливались. Но, я смотрю, «Даллас» не сдаётся, не ставит на нём крест. Ему надо сейчас провести хороший тренировочный лагерь с Кучеровым, может, секреты какие-то подсмотрит», — цитирует Брызгалова Sport24.

Ничушкин установил рекорд НХЛ, обойдясь без голов и штрафных минут в сезоне
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