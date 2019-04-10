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«Амур» продлил контракт с лучшим форвардом команды по силовым приёмам Голубевым

«Амур» продлил контракт с лучшим форвардом команды по силовым приёмам Голубевым
Хоккей / КХЛ

«Амур» продлил контракт с нападающим Денисом Голубевым, информирует официальный сайт хабаровского клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона-2019/20.

В минувшем регулярном чемпионате форвард провёл в составе «тигров» 19 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности "+3" и 13 минутах штрафного времени. Также на его счету 16 (6+10) баллов в 28 играх за красноярский «Сокол» в Высшей Хоккейной Лиге.

Денис Голубев стал лучшим нападающим «Амура» по проведённым силовым приёмам в среднем за игру. Его показатель составил 1,42 хита за матч. До «тигров» 27-летний нападающий на протяжении семи сезонов защищал цвета «Ак Барса». Также Денис имеет опыт выступлений в составе «Лады».

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