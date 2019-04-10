Брюс Будро продолжит тренировать «Миннесоту» в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Пол Фентон отметил, что главный тренер Брюс Будро продолжит работать с командой в следующем сезоне. Действующий контракт 64-летнего специалиста рассчитан ещё на один год.



«Брюс продолжит тренировать команду в следующем сезоне. Я полностью ему доверяю. Брюс — тренер, способный привести команду туда, куда мы хотим. Вопрос о новом контракте ещё не обсуждался, но я уверен, что мы сядем за стол переговоров в ходе межсезонья», — приводит слова Фентона официальный сайт НХЛ.



Будро работает на посту наставника «дикарей» с сезона-2016/17. В двух предыдущих сезонах команда проигрывала в первом раунде плей-офф, а нынешний регулярный чемпионат завершила вне кубковой восьмёрки. Ранее Будро тренировал «Вашингтон Кэпиталз» и «Анахайм Дакс».

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