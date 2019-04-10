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Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира, информирует официальный сайт сборной. В тренерский штаб 57-летнего уроженца Квебека вошли Дэйв Хекстолл, Кирк Мюллер и Линди Рафф.

Календарь ЧМ-2019

Виньо работал в Национальной хоккейной лиге на протяжении 15 лет. Он провёл 1216 матчей в регулярном чемпионате, работая с такими командами, как «Монреаль Канадиенс», «Ванкувер» и «Рейнджерс». На его счету 648 побед и три Президентских кубка. Четыре раза претендовал на звание лучшего тренера НХЛ и стал победителем в сезоне-2006/07. Дважды работал ассистентом главного тренера молодёжной сборной Канады на чемпионате мира и завоевал золотую медаль в 1991 году.

На чемпионате мира—2019 сборная Канады попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией.

На прошлом чемпионате мира в Дании канадцы заняли четвёртое место, проиграв в полуфинале Швейцарии и уступив в матче за бронзу американцам. Тогда командой руководил нынешний главный тренер «Калгари Флэймз» Билл Питерс.

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