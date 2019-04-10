Лундквист: в этом сезоне мне было тяжелее, чем я ожидал

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поделился мнением о выступлении в нынешнем сезоне. Клуб из Нью-Йорка не попал в плей-офф.



«Мне было тяжелее, чем я ожидал. Надо разобраться и понять, что делать. Во многих матчах я чувствовал себя хорошо, но этого оказалось недостаточно, чтобы дать команде шанс. А именно к этому я стремлюсь.



Надо уметь справляться с ситуацией, в которой мы оказались. Я надеялся, думал, что мы сможем удивить многих, пробьёмся в плей-офф. Долго верил в это, и вера придавала мне сил. Но постепенно я начал понимать, что вряд ли у нас это получится. Мы оказались там, где ожидалось. Я виноват в том, что психологически неправильно настроился», — приводит слова Лундквиста официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне 37-летний вратарь провёл 52 игры в регулярном чемпионате, одержав 18 побед. Он отражал 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,07.

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