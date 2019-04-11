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«Айлендерс» повели в серии с «Питтсбургом», несмотря на 2 очка Малкина

«Айлендерс» повели в серии с «Питтсбургом», несмотря на 2 очка Малкина
Хоккей / НХЛ

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс» дома в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» — 4:3

Счёт на второй минуте открыл форвард хозяев Джордан Эберле. Вскоре Фил Кессел восстановил равновесие. Ещё до перерыва Брок Нельсон вновь вывел «островитян» вперёд. На 34-й минуте в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился Евгений Малкин. В третьем периоде команды обменялись голами, забили Ник Ледди и Джастин Шульц. Победу «Айлендерс» на пятой минуте овертайма принёс Джош Бейли.

Также на счету Малкина результативная передача, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 6 бросков в створ, 2 силовых приёма и 64% выигранных вбрасываний за 18.53 на льду (3.26 – в большинстве).

«Айлендерс» — «Питтсбург»: Малкин забросил первую шайбу в плей-офф
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
11 апреля 2019, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
4 : 3
2:1, 0:1, 1:1, 1:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Эберле (Ли, Пелеч) – 01:40 (5x5), 1:1 – Кессел (Симон, Дюмулен) – 05:42 (5x5), 2:1 – Нельсон (Эберле, Тэйвз) – 15:46 (5x4), 2:2 – Малкин (Шульц, Кессел) – 33:41 (5x4), 3:2 – Ледди (Фильппула, Комаров) – 52:35 (5x5), 3:3 – Шульц (Летанг, Малкин) – 58:31 (6x5), 4:3 – Бейли (Барзал) – 64:39 (5x5)
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