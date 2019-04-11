«Айлендерс» повели в серии с «Питтсбургом», несмотря на 2 очка Малкина

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Нью-Йорк Айлендерс» дома в овертайме обыграл «Питтсбург Пингвинз» — 4:3

Счёт на второй минуте открыл форвард хозяев Джордан Эберле. Вскоре Фил Кессел восстановил равновесие. Ещё до перерыва Брок Нельсон вновь вывел «островитян» вперёд. На 34-й минуте в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился Евгений Малкин. В третьем периоде команды обменялись голами, забили Ник Ледди и Джастин Шульц. Победу «Айлендерс» на пятой минуте овертайма принёс Джош Бейли.

Также на счету Малкина результативная передача, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 6 бросков в створ, 2 силовых приёма и 64% выигранных вбрасываний за 18.53 на льду (3.26 – в большинстве).