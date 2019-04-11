Калинин: «Авангард» воспитал меня, он всегда в моём сердце

Нападающий ЦСКА Сергей Калинин поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом».

«Ирония судьбы, что играю с «Авангардом»? Я и со СКА играл. Неважно, какая команда, буду помогать своему нынешнему клубу. Конечно, «Авангард» многое мне дал. Омск меня воспитал, заложил фундамент игрока. Они всегда в моём сердце. После сезона слетаю в Омск.

Каждый будет стараться выиграть и выжать максимум из себя. С моим другом Пивцакиным ни о чём не спорили и не обсуждали грядущую серию. Просто пообщались. Идёт плей-офф, на льду друзей нет.

Игра Емелина? Это дело судей. Каждый по-разному играет. Думаю, никто умышленно не наносит травмы. У него такой стиль, он всю жизнь так играет. Нам тоже надо играть жёстко. Все готовятся. Шаг за шагом надо идти вперёд, а не вспоминать плохие истории про прошлый сезон», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.