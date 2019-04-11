Цуккарелло: я провёл худший матч в карьере, сказался долгий перерыв

Нападающий клуба «Даллас Старз» Матс Цуккарелло поделился впечатлениями после победы над «Нэшвилл Предаторз» (3:2, 1-0 в серии). Норвежский форвард записал в актив заброшенную шайбу.



«Я, наверное, провёл худший матч в карьере. Долгий перерыв явно сказался. Но как я, так и команда в ходе встречи действовали всё лучше и лучше, так что у нас есть повод для оптимизма. Сегодня мы порадуемся, но серия только началась. Расслабляться рано», — приводит слова Цуккарелло официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Счёт в середине первого периода открыл защитник хозяев Роман Йози. На экваторе матча Миро Хейсканен восстановил равновесие. На 47-й минуте он оформил дубль, впоследствии преимущество «звёзд» увеличил Матс Цукарелло. Пи Кей Суббэн одну шайбу отыграл, но на большее «хищников» не хватило.

«Даллас» благодаря дублю Хейсканена обыграл «Нэшвилл» и повёл в серии