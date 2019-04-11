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Источник: Никита Щербак вернётся в КХЛ и подпишет контракт с «Авангардом»

Источник: Никита Щербак вернётся в КХЛ и подпишет контракт с «Авангардом»
Хоккей / КХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Никита Щербак хочет вернуться в КХЛ и договорился о контракте с «Авангардом», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Эндрю Задарновски.

23-летний Щербак провёл два года в системе «Монреаль Канадиенс», откуда с драфта отказов его забрал «Лос-Анджелес». В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нападающий принял участие в восьми встречах, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности "-4" и двух минутах штрафного времени. В среднем Щербак проводил на площадке около 10 минут за матч.

В 28 играх Американской хоккейной лиги Щербак записал в актив пять заброшенных шайб и семь результативных передач.

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