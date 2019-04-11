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Состав сборной России по хоккею для подготовки к чемпионату мира — 2019

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Состав сборной России по хоккею для подготовки к чемпионату мира — 2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стал известен состав сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Турнир будет идти с 10 по 26 мая.

Состав сборной России:

вратарь: Александр Георгиев («Рейнджерс»);

защитники: Артём Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков (все – СКА), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин («Аризона»), Егор Яковлев («Нью-Джерси»), Иван Проворов («Филадельфия»);

нападающие: Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Владислав Наместников («Рейнджерс»), Артём Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Александр Бурмистров, Владимир Ткачёв (оба — «Салават Юлаев»), Никита Гусев, Сергей Плотников, Наиль Якупов, Александр Барабанов (все – СКА).

Штаб сборной: глава штаба Роман Ротенберг, главный тренер Илья Воробьёв, старший тренер Алексей Жамнов, тренеры — Анвар Гатиятулин, Алексей Кудашов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренеры по физподготовке – Юрий Жданов, Денис Коротышев, тренер-методист Ларс Юханссон.

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

Календарь группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года

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