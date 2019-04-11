Состав сборной России по хоккею для подготовки к чемпионату мира — 2019

Стал известен состав сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Турнир будет идти с 10 по 26 мая.



Состав сборной России:



вратарь: Александр Георгиев («Рейнджерс»);



защитники: Артём Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков (все – СКА), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин («Аризона»), Егор Яковлев («Нью-Джерси»), Иван Проворов («Филадельфия»);



нападающие: Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Владислав Наместников («Рейнджерс»), Артём Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Александр Бурмистров, Владимир Ткачёв (оба — «Салават Юлаев»), Никита Гусев, Сергей Плотников, Наиль Якупов, Александр Барабанов (все – СКА).



Штаб сборной: глава штаба Роман Ротенберг, главный тренер Илья Воробьёв, старший тренер Алексей Жамнов, тренеры — Анвар Гатиятулин, Алексей Кудашов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренеры по физподготовке – Юрий Жданов, Денис Коротышев, тренер-методист Ларс Юханссон.



На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.



Календарь группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года

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