Дацюк: если дадите мне билеты, поеду на чемпионат мира

Нападающий петербургского СКА Павел Дацюк после седьмого матча (1:3) подвёл итоги серии с московским ЦСКА (3-4).



«Почему так неудачно начали серии со „Спартаком“ и ЦСКА? Тяжело сказать, потому что ЦСКА – это команда другого уровня. Они удачно играли с нами в регулярном чемпионате, поэтому в начале психологическое преимущество было на их стороне.



Повлияет ли травма на возможность участия в чемпионате мира? Чемпионат мира? У вас билеты есть? Дадите мне, поедем вместе», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Первый период седьмого матча прошёл без заброшенных шайб. С 26-й по 28-й минуту московский коллектив сумел забить дважды усилиями нападающих Линдена Вея и Антона Слепышева. Вскоре СКА сократил разрыв благодаря великолепной шайбе форварда Сергея Плотникова в падении. На последних секундах встречи гол в пустые ворота от Михаила Григоренко поставил точку.



И. Воробьёв: Дацюк играл через боль, через не могу