«Вашингтон» подписал новый контракт с Даудом на $ 2,25 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт с нападающим Ником Даудом, информирует официальный сайт команды. 28-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на три сезона, средняя годовая зарплата форварда составит $ 750 тыс.



В нынешнем сезоне 28-летний форвард набрал 22 (8+14) очка в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «+10» и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводит на площадке по 10 минут за встречу.



Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.

«Вашингтону» легче взять Кубок Стэнли в этом году». Ларионов – об НХЛ Игорь Ларионов подвёл итоги завершившегося регулярного сезона и поделился мыслями о грядущем плей-офф.