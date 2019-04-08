«Вашингтону» легче взять Кубок Стэнли в этом году». Ларионов – об НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов проанализировал завершившийся регулярный чемпионат НХЛ, восхитился игрой Кучерова и Овечкина, назвал главных фаворитов плей-офф и объяснил, почему у Ильи Ковальчука не получилось в «Лос-Анджелесе».



Турнирная таблица розыгрыша Кубка Стэнли

«Кучеров добился невероятного прогресса в НХЛ»

— Как вам завершившийся регулярный чемпионат НХЛ?

— В принципе, без особых неожиданностей. Я ждал мощной игры от «Тампы», так как состав позволяет «молниям» рассчитывать на многое. Слабо выступили «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес», обе команды так и не нашли свою игру, хотя у «Ойлерз» отличный сезон провёл Драйзайтль. Расстроен, что в плей-офф не пробился «Монреаль» — клуб с огромной историей. Рассчитывал увидеть «Канадиенс» в первой восьмёрке Востока. Немного не хватило в концовке.

— Никита Кучеров побил, казалось, вечный рекорд Александра Могильного. Вас впечатлила игра форварда «Тампы»?

— Это отличный мастер с классным катанием, с хорошей техникой броска. Никита добился невероятного прогресса в НХЛ, поэтому за него можно только порадоваться. Просто так до подобных цифр не добираются. Видно, что человек проделал огромную работу над собой. Все его мысли в хоккее.

Кучеров выдал лучший русский сезон! Пал рекорд, которому больше четверти века Мы стали свидетелями истории.

— В североамериканской прессе вы назвали Никиту одним из величайших хоккейных актёров.

— Да, я и сейчас могу повторить эти слова. Приятно наблюдать за игрой таких форвардов, как Кучеров. На игру Никиты можно любоваться, словно на хорошее представление в театре. Но стоит отметить и остальную часть команды, так как у «Тампы» подобрался очень мощный коллектив. «Лайтнинг» будут самыми реальными претендентами на титул.

Расстроен, что в плей-офф не пробился «Монреаль» — клуб с огромной историей. Рассчитывал увидеть «Канадиенс» в первой восьмёрке Востока.

«Восьмой «Ришар» Овечкина – фантастика? Ничуть»

— Александр Овечкин завоевал свой восьмой «Морис Ришар». Фантастика?

— Ничуть, ведь все мы знаем способности Ови. Саша продолжает оставаться топовым форвардом всей лиги, одним из тех, кто является лицом НХЛ. Лидером во всех смыслах этого слова. Овечкин приучил нас к классной игре, но в этом сезоне у него была достойная конкуренция со стороны уже упомянутого Драйзайтля, который едва не догнал россиянина.

Защитник «Калгари» не дал Драйзайтлю догнать Овечкина и взять «Ришар»

— «Вашингтон» снова будет в числе претендентов на Кубок Стэнли?

— Считаю, что они могут выиграть второй раз подряд, состав позволяет это сделать. Сейчас эта команда стала более обученной, более опытной и мастеровитой. Над «Кэпиталз» не висит тот огромный груз, когда клуб никак не мог завоевать титул. После выигрыша кубка становится легче психологически, поверьте. Но повторить достижение далеко не просто. Конкуренция велика.



— С «Питтсбургом», кажется, всё сложнее. Команда, есть ощущение, идёт по стопам «Чикаго», когда может понадобиться серьёзное обновление состава.

— Да, «Пингвингз» непросто. Мы видели, что они официально обеспечили себе участие в плей-офф уже на финише регулярки. Но сбрасывать «пингвинов» со счетов я бы не стал. Мне нравится, как прибавляет Гюнцель, отличный хоккей показывает Кессел. Конечно, многое будет зависеть от Кросби и Малкина. Важно, насколько Женя пришёл в себя и набрал форму после травмы. Серия с «Айлендерс» обещает получиться занимательной.

Приятно наблюдать за игрой таких форвардов, как Кучеров. На игру Никиты можно любоваться, словно на хорошее представление в театре.

«Мне сильно понравилась игра «Калгари»

— На подножку уходящего поезда вскочил «Коламбус» с Панариным и Бобровским.

— Да, у них было знатное противостояние с «Монреалем». «Коламбус» мощно усилился в дедлайн – пришли Дюшейн, Дзингел. Вполне способен выстрелить в плей-офф и Панарин. Хотя не будем забывать, что в первом раунде «Блю Джекетс» сражаться с «Тампой». Если Бобровский переиграет Василевского – это будет фантастика! Уж больно хороши сейчас «молнии», повторю это. Но плей-офф – другой турнир, здесь может всякое случиться.



— Как вам конец регулярного чемпионата на Западе?

— Мне сильно понравилась игра «Калгари», который приятно удивил. Годро, Монахан, Ткачук – многие у «Флэймз» показали себя с лучшей стороны. Назвал бы «Калгари» в числе фаворитов, но не стану сбрасывать со счетов «Сан-Хосе», «Нэшвилл», «Виннипег».



— Прибавил и «Сент-Луис».

— Да, они чем-то напомнили мне «Коламбус», тоже очнулись в концовке. У «Блюз» и Тарасенко есть шансы пошуметь, но времени на раскачку уже не будет. В первом раунде играть с «Виннипегом» — командой мощной, не прощающей ошибок.

«Ковальчук провёл несколько последних лет в КХЛ, где совершенно другой хоккей, другие реалии»

— У «Далласа» с Радуловым есть шансы на положительную сенсацию?

— Сложно говорить, уж больно неровно команда прошла регулярный чемпионат. Мастеров там хватает, хватит ли сил и игровой дисциплины? Радулов известен своей нацеленностью на ворота. Когда у Александра идёт и он в хорошем настроении, соперникам приходится непросто.



— Сейчас только ленивый не критикует Валерия Ничушкина…

— Я не хочу заниматься какой-то критикой и бросать в него камень, но если нападающий не забивает столько матчей подряд, то это о чём-то говорит. Всё-таки основная обязанность форварда – оказывать давление и поражать чужие ворота. У Ничушкина в этом плане серьёзные проблемы.

Ничушкин не забивает даже в пустые ворота. Уже 70 игр без голов в НХЛ В Америке даже создали сайт, где можно оперативно проверить, забил ли Валерий.

— Почему, на ваш взгляд, не удался сезон Илье Ковальчуку в «Лос-Анджелесе»?

— Здесь целая совокупность факторов. Во-первых, не самым удачным образом выступил сам клуб, занявший последнее место на Западе. Это, конечно, не тот результат, на который рассчитывали в «Кингз». Плюс сам Илья провёл несколько последних лет в КХЛ, где совершенно другой хоккей, другие реалии. Сложно сразу перестроиться на НХЛ, даже если ты опытный игрок и ранее здесь уже выступал. Конкуренция высочайшая, требования тоже. Илья немолод по спортивным меркам, конечно, ему тяжело. Посмотрим, как будет играть «Лос-Анджелес» при новом тренере.

Плюс сам Илья провёл несколько последних лет в КХЛ, где совершенно другой хоккей, другие реалии. Сложно сразу перестроиться на НХЛ, даже если ты опытный игрок и ранее здесь уже выступал.

— Североамериканские инсайдеры заявляют, что очередная дисквалификация грозит защитнику Вячеславу Войнову.

— Если честно, я стараюсь не лезть в подобные темы. У Славы есть свой представитель, который занимается его делами. Думаю, что они контролируют этот вопрос и разберутся с ним. То, что пишут по этой теме в газетах, я не читаю.