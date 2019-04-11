Женский ЧМ: Россия в полуфинале сыграет с США, которой проигрывала — 0:10

Женская сборная России в четвертьфинале чемпионата мира оказалась сильнее команды Швейцарии и вышла в полуфинал, где сыграет с командой США 13 апреля. В параллельном полуфинале силами будут мериться сборные Канады и Финляндии.



Напомним, в матче группового этапа россиянки проиграли США с разгромным счётом 0:10.



Сборная России привезла на турнир следующий состав:



вратари Валерия Меркушева («Динамо», Санкт-Петербург), Надежда Морозова («Бирюса», Красноярск), Анна Пругова («Агидель», Уфа);



защитники Мария Баталова, Анна Шибанова (обе — «Агидель», Уфа), Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова (обе — «Динамо», Санкт-Петербург), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе — «Торнадо», Дмитров), Лиана Ганеева (СК Горный), Дарья Терёшкина (Канада);



нападающие Елена Дергачёва, Анна Шохина, Алевтина Штарёва (все — «Торнадо», Дмитров), Оксана Братищева, Александра Вафина, Виктория Кулишова (все — СКИФ, Нижегородская область), Диана Канаева, Екатерина Смолина (обе — «Динамо», Санкт-Петербург), Валерия Павлова, Анна Тимофеева (обе — «Бирюса», Красноярск), Ольга Сосина, («Агидель», Уфа), Фануза Кадирова (СК Горный).