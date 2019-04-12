Александр Овечкин вышел на третье место по очкам в плей-офф среди россиян

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 4:2.

Победная шайба на счету лучшего снайпера по итогам регулярного чемпионата Александра Овечкина. Он вышел на третье место по голам в плей-офф (62) среди левых крайних нападающих за историю лиги. Больше только у Брайана Проппа (64) и Эсы Тикканена (72).

Это был 122-й матч для Овечкина в плей-офф. На его счету стало 118 очков – 62 гола и 56 результативных передач при показателе полезности «+13». По очкам в плей-офф Овечкин вышел на единоличное третье место среди российских игроков, опередив Сергея Зубова — 117 (24+93) в 164 матчах. Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (176 очков). На втором месте располагается нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (167).

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