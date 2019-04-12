Бекстрём — второй действующий игрок «Вашингтона», набравший 100 очков в плей-офф

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 4:2.

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём оформил дубль в матче. Благодаря этому шведский форвард достиг отметки в 100 (33+67) очков за карьеру в плей-офф НХЛ. Он стал вторым действующим игроком в составе «Вашингтона» после капитана команды Александра Овечкина, преодолевшим этот рубеж. В активе российского форварда 118 очков.

Лидером по количеству очков в плей-офф среди действующих хоккеистов является нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — 185 баллов. Второе место занимает его одноклубник Евгений Малкин (167), тройку лучших замыкает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло (126).

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