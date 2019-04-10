Бекстрём: наверное, пора начать называть Овечкина мистером Ракета

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал достижение капитана «столичной» команды Александра Овечкина.

Российский нападающий в восьмой раз выиграл престижный приз «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

«Наверное, пора начать называть Овечкина мистером Ракета», — сказал Бекстрём.

В активе 33-летнего россиянина 51 заброшенная шайба, к которой он прибавил 38 результативных передач. Ближайшим преследователем Овечкина стал немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, на счету которого 50 голов.

Овечкин лидирует по количеству выигранных «Морис Ришар Трофи», который вручается с 1999 года. По два раза обладателями этого приза становились нападающие Павел Буре, Джером Игинла, Стивен Стэмкос и Сидни Кросби.

Стэмкос: Овечкин — настоящий конь, ему не так уж сложно забить 50 голов