Овечкин и Свечников обменялись ударами клюшкой во время первой игры серии

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 4:2.

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В одном из эпизодов капитан столичной команды Александр Овечкин, забросивший победную шайбу, обменялся ударами клюшкой с нападающим «ураганов» Андреем Свечниковым, записавшим на свой счёт дубль.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Бретта Фингера.

На счету Свечникова показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и силовой приём за 13.37 на льду.



У Овечкина помимо гола 2 броска в створ, 6 силовых приёмов и блок-шот за 18.26 (6.07 – в большинстве). У Евгения Кузнецова результативная передача и блок-шот за 20.37 (5.06 – в большинстве). У Дмитрия Орлова бросок, 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 22.18.