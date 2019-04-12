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Стал известен состав олимпийской сборной России на матч Еврочелленджа с Францией

Стал известен состав олимпийской сборной России на матч Еврочелленджа с Францией
Хоккей / Прочие

Тренерский штаб олимпийской сборной России определился с составом на матч Еврочелленджа с Францией. Игра состоится сегодня, 12 апреля, в 20:30 мск.

Олимпийская сборная России:

Коновалов (Бочаров);
Осипов — Рафиков, Голышев — Красковский — Коршков;
Елесин — Черепанов, Юртайкин — Алексеев — Хохлачёв;
Яруллин — Кулик, Жафяров — Швец-Роговой — Макеев;
Демидов — Мищенко, Злобин — Якимов — Руденков, Михеев.

Второй матч с участием олимпийской сборной России и Франции состоится завтра, 13 апреля. В начале апреля подопечные Олега Браташа провели два выставочных матча с белорусами в Минске и одержали две победы со счётом 4:1 и 3:1.

Тренерский штаб отправится во Францию в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Игорь Ефимов и Константин Горовиков, тренер вратарей Александр Колобков.

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