Стал известен состав олимпийской сборной России на матч Еврочелленджа с Францией

Тренерский штаб олимпийской сборной России определился с составом на матч Еврочелленджа с Францией. Игра состоится сегодня, 12 апреля, в 20:30 мск.



Олимпийская сборная России:



Коновалов (Бочаров);

Осипов — Рафиков, Голышев — Красковский — Коршков;

Елесин — Черепанов, Юртайкин — Алексеев — Хохлачёв;

Яруллин — Кулик, Жафяров — Швец-Роговой — Макеев;

Демидов — Мищенко, Злобин — Якимов — Руденков, Михеев.

Второй матч с участием олимпийской сборной России и Франции состоится завтра, 13 апреля. В начале апреля подопечные Олега Браташа провели два выставочных матча с белорусами в Минске и одержали две победы со счётом 4:1 и 3:1.

Тренерский штаб отправится во Францию в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Игорь Ефимов и Константин Горовиков, тренер вратарей Александр Колобков.