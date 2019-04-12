Стал известен состав олимпийской сборной России на матч Еврочелленджа с Францией

Тренерский штаб олимпийской сборной России определился с составом на матч Еврочелленджа с Францией. Игра состоится сегодня, 12 апреля, в 20:30 мск.
Олимпийская сборная России:
Коновалов (Бочаров);
Осипов — Рафиков, Голышев — Красковский — Коршков;
Елесин — Черепанов, Юртайкин — Алексеев — Хохлачёв;
Яруллин — Кулик, Жафяров — Швец-Роговой — Макеев;
Демидов — Мищенко, Злобин — Якимов — Руденков, Михеев.
Второй матч с участием олимпийской сборной России и Франции состоится завтра, 13 апреля. В начале апреля подопечные Олега Браташа провели два выставочных матча с белорусами в Минске и одержали две победы со счётом 4:1 и 3:1.
Тренерский штаб отправится во Францию в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Игорь Ефимов и Константин Горовиков, тренер вратарей Александр Колобков.