2 очка Панарина помогли «Коламбусу» разгромить «Тампу» и повести в серии 2-0

Во втором матче серии первого раунда плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» на выезде одержал разгромную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:1.

По итогам двух периодов гости вели с комфортным счётом 3:0. Михаил Сергачёв одну шайбу отыграл, но затем «Коламбус» провёл ещё две результативные атаки. Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка. Голы также на счету Зака Веренски, Кэма Аткинсона, Артемия Панарина и Райли Нэша.

Посмотреть видео гола Панарина можно на официальном сайте лиги.

Также на счету Панарина результативная передача и 4 броска в створ за 18.27 на льду (3.58 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24.

У Сергачёва, помимо гола, 5 бросков, 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 16.54. У Никиты Кучерова показатель полезности «-1», 17 минут штрафа, 3 броска и силовой приём за 20.36 (3.40 – в большинстве). Андрей Василевский отразил 22 броска из 27.

«Жакеты» ведут в серии 2-0. Следующий матч состоится в Коламбусе 15 апреля, начало – в 2:00 мск.