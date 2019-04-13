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2 очка Панарина помогли «Коламбусу» разгромить «Тампу» и повести в серии 2-0

2 очка Панарина помогли «Коламбусу» разгромить «Тампу» и повести в серии 2-0
Хоккей / НХЛ

Во втором матче серии первого раунда плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» на выезде одержал разгромную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:1.

По итогам двух периодов гости вели с комфортным счётом 3:0. Михаил Сергачёв одну шайбу отыграл, но затем «Коламбус» провёл ещё две результативные атаки. Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка. Голы также на счету Зака Веренски, Кэма Аткинсона, Артемия Панарина и Райли Нэша.

Посмотреть видео гола Панарина можно на официальном сайте лиги.

Также на счету Панарина результативная передача и 4 броска в створ за 18.27 на льду (3.58 – в большинстве). Сергей Бобровский отразил 23 броска из 24.

У Сергачёва, помимо гола, 5 бросков, 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 16.54. У Никиты Кучерова показатель полезности «-1», 17 минут штрафа, 3 броска и силовой приём за 20.36 (3.40 – в большинстве). Андрей Василевский отразил 22 броска из 27.

«Жакеты» ведут в серии 2-0. Следующий матч состоится в Коламбусе 15 апреля, начало – в 2:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
13 апреля 2019, суббота. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1 : 5
0:2, 0:1, 1:2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Аткинсон (Дюшейн) – 05:15 (5x5), 0:2 – Веренски (Дюшейн) – 11:44 (5x4), 0:3 – Дюшейн (Панарин, Веренски) – 21:28 (5x4), 1:3 – Сергачёв (Миллер, Чернак) – 45:00 (5x5), 1:4 – Нэш (Дженнер) – 49:06 (5x5), 1:5 – Панарин (Дюшейн, Бьёркстранд) – 52:15 (5x5)
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