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«Сент-Луис» повторно на выезде обыграл «Виннипег» и повёл в серии 2-0

«Сент-Луис» повторно на выезде обыграл «Виннипег» и повёл в серии 2-0
Хоккей / НХЛ

Во втором матче серии первого раунда «Сент-Луис Блюз» на выезде взял верх над «Виннипег Джетс» — 4:3.

Счёт на шестой минуте встречи открыл форвард гостей Оскар Сундквист, вскоре Блейк Уилер восстановил равновесие. Во втором периоде команды провели по две результативные атаки. У «Виннипега» отличились Патрик Лайне и Марк Шайфли, у «блюзменов» — Патрик Марун и оформивший дубль Сундквист. Победу «Сент-Луису» принёс Райан О’Райлли.

На счету Владимира Тарасенко 6 бросков в створ, 2 силовых приёма и блок-шот за 18.03 на льду (4.12 – в большинстве). У Ивана Барбашёва показатель полезности «+1», бросок и силовой приём за 11.38. У Дмитрия Куликова бросок и 3 силовых приёма за 13.44.

«Музыканты» повели в серии 2-0. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 15 апреля, начало – в 02:30 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
13 апреля 2019, суббота. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
3 : 4
1:1, 2:2, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Сундквист (Боумистер, Шварц) – 05:23 (4x4), 1:1 – Уилер (Копп, Шайфли) – 12:01 (5x5), 2:1 – Лайне (Уилер, Бафлин) – 22:49 (5x4), 2:2 – Марун (Томас, Пьетранджело) – 26:42 (5x5), 2:3 – Сундквист (Перрон, Эдмундсон) – 29:50 (5x5), 3:3 – Шайфли (Коннор, Бафлин) – 38:55 (5x4), 3:4 – О'Райлли (Боумистер, Парэйко) – 43:46 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте НХЛ.

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