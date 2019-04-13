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Стали известны три звезды игрового дня НХЛ

Стали известны три звезды игрового дня НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня плей-офф Кубка Стэнли. Российские игроки не вошли в тройку лучших.

Первой звездой стал канадский нападающий клуба «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн, отметившийся 4 (1+3) баллами во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1, 2-0 в серии).

Второй звездой признан шведский форвард «Сент-Луис Блюз» Оскар Сундквист, сделавший дубль в матче с «Виннипег Джетс» (4:3, 2-0 в противостоянии).

Замкнул тройку лучших хоккеистов игрового дня канадский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле, записавший в актив гол и результативную передачу во встрече с «Питтсбург Пингвинз» (3:1, 2-0 в серии).

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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