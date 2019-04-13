Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Ягр — о своём суперголе: пытался напомнить молодым то, что я умел 20 лет назад

Ягр — о своём суперголе: пытался напомнить молодым то, что я умел 20 лет назад
Хоккей / Прочие

47-летний нападающий чешского клуба «Кладно» Яромир Ягр прокомментировал свой потрясающий гол во встрече с клубом «Хомутов» (3:1).

«Я просто пытался напомнить молодым то, что я умел делать 20 лет назад. Такой флешбэк для моих критиков. Я действовал по ситуации, поскольку там у меня было свободное место. Если бы у меня не было такого „коридора“, я бы даже не пробовал забить такой гол», — приводит слова Ягра Isport.cz.

Ягр забил великолепный гол после того, как соперник восстановил паритет. Легендарный чешский форвард подхватил шайбу в своей зоне, объехал нескольких соперников и переиграл в ближнем бою голкипера. В этом сезоне на счету Ягра 9 (3+6) очков в 12 матчах.

Увидеть гол Ягра можно также в «Твиттере».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент