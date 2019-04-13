Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА — «Авангард»: Бобков заменён на Налимова после четвёртой пропущенной шайбы

ЦСКА — «Авангард»: Бобков заменён на Налимова после четвёртой пропущенной шайбы
Хоккей / КХЛ

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков досрочно завершил первый матч серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА. Вратарь уступил место Ивану Налимову в третьем периоде после четвёртой пропущенной шайбы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Карнаухов — Скотт;
Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.

«Авангард»:

Бобков (Налимов);
Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Петров;
Бондарев — Чудинов, Стольберг — Деарне — Бек;
Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.

Посмотреть видео четвёртого гола ЦСКА можно на официальном сайте КХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент