ЦСКА — «Авангард»: Бобков заменён на Налимова после четвёртой пропущенной шайбы

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков досрочно завершил первый матч серии финала Кубка Гагарина с ЦСКА. Вратарь уступил место Ивану Налимову в третьем периоде после четвёртой пропущенной шайбы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Слепышев — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Карнаухов — Скотт;

Науменков — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;

Романов, Капризов — Светлаков — Телегин, Ртищев.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Емелин — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Пивцакин — Франсон, Шумаков — Семёнов — Петров;

Бондарев — Чудинов, Стольберг — Деарне — Бек;

Медведев, Фисенко — Стась — Манукян, Яремчук.

Посмотреть видео четвёртого гола ЦСКА можно на официальном сайте КХЛ.