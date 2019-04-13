Стась — об отмене гола: пускай всё остаётся на усмотрение судей

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась проанализировал игру команды в матче с ЦСКА (2:5).



«Пускай всё остаётся на усмотрение судей. Они не засчитали гол. Мы забыли игру, идём дальше. Получилось, что шайба попала в меня.



Сложно сказать, почему так получилось в начале матча. Может, нервозность где-то была. Старались играть проще. Надеюсь, следующий матч начнём по-другому. У ЦСКА хорошая, мобильная команда, с ними сложно играть. Будем думать о своей игре, нужно делать меньше потерь.



Выводы будут завтра. Нам покажут, как нужно играть дальше. Не скажу, что матчи проиграли в первом периоде. Были моменты, когда можно было переломить игру. Ещё раз скажу, что забыли игру и идём дальше», — передаёт слова Стася корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.