Стольберг: «Авангард» отошёл от своей системы и показал не лучшую игру

Нападающий «Авангарда» Виктор Стольберг поделился эмоциями после поражения в первом матче финала Кубка Гагарина с ЦСКА (2:5).



«Допустили ряд ошибок, позволили сопернику перехватить шайбу, за счёт этого уже они смотрелись здорово. Нам необходимо внести определённые изменения, изучим свои ошибки, чтобы в следующей игре действовать лучше.



В перерыве Хартли не говорил ничего необычного, стандартные вещи. Хочу отдать должное сопернику, они здорово смотрелись, мощно начали и в определённый момент пригвоздили нас в своей зоне. Нам нужно действовать агрессивнее, что и будем делать.



Не могу сказать, что ЦСКА чем-то удивил. Конечно, знаем, это сильный противник, но мы не испытываем никакого страха и будем действовать дальше так, как должны были. Сегодня мы немного отошли от своей системы и показали не самую лучшую игру. Нам необходимо действовать лучше, быстрее набирать скорости. Мы позволили им забрать инициативу и выглядеть хорошо на нашем фоне. Мы не так должны действовать, будем исправляться.



Мои чувства при отмене гола? Таковы правила. Конечно нелегко, но что есть, то есть», — передаёт слова Стольберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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