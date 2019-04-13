Бек — об отмене гола Стася: странное правило

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек подвёл итоги выездного матча с ЦСКА (2:5) в финальной серии Кубка Гагарина.



«Чувствую себя хорошо. И давайте сразу по игре скажу. Мы сегодня играли не так, как было нужно. Было много потерь, но мы улучшимся и покажем другую игру. Честно говоря, не знаю, что произошло с командой. Может быть, сыграл роль фактор волнения. Это первая игра, которую мы забудем, чтобы двигаться дальше.



Отмена гола? Странное правило.



Во втором периоде нам удалось быстро реализовать большинство, и в третьем периоде они были готовы к нашей игре. Фактор площадки, конечно, сыграл роль. Но, опять-таки, они забили две шайбы с дальних дистанций. У нас были моменты, чтобы переломить игру, но не вышло. Думаю, когда будем играть дома, фактор площадки будет уже за нас», — передаёт слова Бека корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Такого Григоренко не остановить! «Авангард» не справился с мощью ЦСКА Команда Игоря Никитина уверенно стартовала в финале Кубка Гагарина, а один из ведущих форвардов москвичей оформил хет-трик.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.