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Надувной фанат «армейцев» и феерия Григоренко. Фото победы ЦСКА над «Авангардом»

Кирилл Капризов и Андрей Светлаков
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Надувной фанат «армейцев» и феерия Григоренко. Фото победы ЦСКА над «Авангардом»
Хоккей / КХЛ

13 апреля в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом». Встреча завершилась со счётом 5:2.

«Армейцы» открыли счёт спустя 120 секунд после стартового вбрасывания — Андрей Светлаков поразил ворота Игоря Бобкова. Спустя шесть минут преимущество хозяев укрепил Алексей Марченко. Во втором периоде Михаил Григоренко забросил третью шайбу в ворота гостей, но «ястребы» ответили голом Сергей Шумакова в большинстве. В заключительной двадцатиминутке Григоренко оформил дубль, но омичи снова сократили отставание до двух шайб после точного броска Виктора Стольберга в большинстве. На последних секундах Григоренко забил в пустые ворота и оформил хет-трик.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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