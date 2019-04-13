Надувной фанат «армейцев» и феерия Григоренко. Фото победы ЦСКА над «Авангардом»

13 апреля в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА одержал победу над омским «Авангардом». Встреча завершилась со счётом 5:2.

«Армейцы» открыли счёт спустя 120 секунд после стартового вбрасывания — Андрей Светлаков поразил ворота Игоря Бобкова. Спустя шесть минут преимущество хозяев укрепил Алексей Марченко. Во втором периоде Михаил Григоренко забросил третью шайбу в ворота гостей, но «ястребы» ответили голом Сергей Шумакова в большинстве. В заключительной двадцатиминутке Григоренко оформил дубль, но омичи снова сократили отставание до двух шайб после точного броска Виктора Стольберга в большинстве. На последних секундах Григоренко забил в пустые ворота и оформил хет-трик.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Авангард» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.