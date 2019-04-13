Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Марченко: если бы гол «Авангарда» засчитали, надо было играть в свой хоккей

Марченко: если бы гол «Авангарда» засчитали, надо было играть в свой хоккей
Хоккей / КХЛ

Защитник ЦСКА Алексей Марченко поделился эмоциями после первого матча серии финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (5:2).

«Мы старались держать шайбу в чужой зоне. Когда владеешь шайбой, вряд ли тебе бросят по воротам. Даже если бы гол «Авангарда» засчитали, надо было продолжать играть в свой хоккей. Хорошо, что мы сразу забили.

Мой гол? Григоренко здорово отдал. Я бросил и попал.

У омичей хороший розыгрыш большинства, тяжело с ними играть. Будем разговаривать и смотреть видео.

Любая команда хочет первой открыть счёт. Если получается забивать первыми, то надо это делать», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра состоится в Москве 15 апреля.

Такого Григоренко не остановить! «Авангард» не справился с мощью ЦСКА
Команда Игоря Никитина уверенно стартовала в финале Кубка Гагарина, а один из ведущих форвардов москвичей оформил хет-трик.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент