Марченко: если бы гол «Авангарда» засчитали, надо было играть в свой хоккей

Защитник ЦСКА Алексей Марченко поделился эмоциями после первого матча серии финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (5:2).



«Мы старались держать шайбу в чужой зоне. Когда владеешь шайбой, вряд ли тебе бросят по воротам. Даже если бы гол «Авангарда» засчитали, надо было продолжать играть в свой хоккей. Хорошо, что мы сразу забили.



Мой гол? Григоренко здорово отдал. Я бросил и попал.



У омичей хороший розыгрыш большинства, тяжело с ними играть. Будем разговаривать и смотреть видео.



Любая команда хочет первой открыть счёт. Если получается забивать первыми, то надо это делать», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра состоится в Москве 15 апреля.