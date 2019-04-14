Гавриков пополнит состав «Коламбуса», как только получит рабочую визу

Защитник Владислав Гавриков присоединится к «Коламбус Блю Джекетс», как только решит вопрос с рабочей визой. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на агента Дэна Мильштейна. Этот процесс начнётся в понедельник, 15 апреля.



Гавриков переехал в Петербург в 2017 году и в составе СКА стал обладателем Кубка континента. В прошлом году завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Пхёнчхане в составе сборной России.



С Гавриковым достигнута договорённость о том, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф он пополнит состав сборной России и примет участие в чемпионате мира, который стартует 10 мая. Первый раунд Кубка Стэнли завершается 24 апреля, второй — 7-8 мая.



23-летний Гавриков был выбран «Коламбусом» на драфте-2015 под общим 159-м номером.

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