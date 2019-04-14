Рирден: Орпик давно играет в плей-офф, а опыт — вещь бесценная

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после победы во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (4:3 ОТ, 2-0) прокомментировал победный гол Брукса Орпика.

«Он давно играет в плей-офф. Опыт игры в таких матчах – вещь бесценная. Я провёл в лиге 10 лет и всё время работал вместе с ним. Я представляю, что значит играть против него в плей-офф», – цитирует Рирдена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

На момент взятия ворот американскому ветерану «Вашингтона» было 38 лет и 199 дней. Таким образом, Орпик стал самым возврастным защитником, забившим в овертайме Кубка Стэнли. Ранее это достижение принадлежало бывшему игроку «Миннесоты Уайлд» Киту Карни (38 лет и 66 дней).